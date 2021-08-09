美第二大教师工会改变立场 支持强制要求教师接种疫苗

（早报讯）面对美国冠病确诊病例大量激增且有越来越多学生感染病毒，美国第二大教师工会主席改变立场，表明应该要求教师接种冠病疫苗，以保护年级太小、仍不符合接种条件的学生。

路透社报道，美国教师联合会主席兰迪温加滕星期天（8日）接受美国全国广播公司（NBC）访问时说：“现在的情况已经改变，12岁以下孩童不能接种冠病疫苗，这让我一直非常担忧。”

温加滕说：“我觉得我必须……站出来表明立场，这关系我们的良知。”

美国最大教师工会“全国教育协会”主席普林格尔上周告诉《纽约时报》，任何强制接种疫苗规定都应该与地方进行协商。

全美因冠病住院的儿童人数正持续上升，卫生专家将这一趋势归因于德尔塔变种毒株比最初的阿尔法变种毒株更容易感染儿童。

根据美国白宫日前声明，将近90%的教师和学校员工已接种冠病疫苗，温加滕在上周的其他电视访问中也作此表示。

美国越来越多公司和州政也正在强制要求员工接种冠病疫苗，其中包括美国联合航空公司、肉类加工商泰森食品公司和微软公司。

专家表示，强制要求雇员接种冠病疫苗是合法的，但涉及工会会员的诉讼可能会增加。

美国首席传染病专家福奇表示，在儿童可以接种冠病疫苗之前，在学校与其他儿童活动设施里的人员完成冠病疫苗接种是至关重要的。