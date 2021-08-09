以色列调查显示接种加强剂副作用与第二剂相似或更少

（早报讯）根据以色列一项初步调查，大多数接种第三剂辉瑞冠病疫苗的人出现的副作用，与接种第二剂的情况相似或更少。

路透社报道，以色列在大约10天前开始为60岁以上者接种第三剂辉瑞-BioNTech冠病疫苗，作为减缓他们感染高度传染性的德尔塔变种毒株的加强剂。鉴于美国食品与药物管理局（FDA）尚未批准施打第三剂冠病疫苗，以色列因此成了接种加强剂的试验场。

以色列最大医疗保健供应商Clalit星期天（8日）表示，它已向超过24万人接种第三剂辉瑞疫苗。

在7月30日至8月1日接种第三剂疫苗的大约4500人回答了调查提问，他们的答案都被纳入此次的研究。

88%的参与调查者表示，在接种第三剂疫苗的几天内，他们的感觉与接种第二剂的感觉“相似或更好”。

31%报告了一些副作用，最常见的是注射部位酸痛。

约0.4%表示呼吸困难，1%的人说，他们因为出现一种或多种副作用而去看医生。

Clalit首席创新官巴里瑟指出，虽然这是“初步和接种者的自我报告”，但它让我们可以与第二剂冠病疫苗的副作用相比较，而其结果显示，大部分接种加强剂的情况与接种第二剂情况相同，甚至副作用更少。

巴里瑟说：“虽然我们还没有对60岁以上者接种加强剂的有效性和安全性进行长期研究，但作为个人风险管理，这些发现继续表明成年人现在接种的好处，当然他们仍得继续保持警惕，并避免任何密闭空间的群聚活动。”