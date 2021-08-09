美国首席卫生官指美国抗疫“失败”

（早报讯）在美国单日冠病确诊病例创下六个月新高之际，美国高级公共卫生官员警告说，美国对抗冠病疫情“失败”。

法新社报道，高度传染性的德尔塔变种毒株带给了美国一连串坏消息，美国的累计冠病死亡病例现已超过61万6000起，为全球最多。

美国的每日新增病例数飙升到11万8000起，为2月以来的最高水平；过去两周美国的死亡人数上升了89%，反观全球范围均略有下降；另外，美国各州包括佛罗里达州的儿童医院因为儿童冠病患者持续增加而倍感压力。

美国国立卫生研究院院长柯林斯（Francis Collins）星期天（8日）接受美国广播公司（ABC）访问时说：“我们现在面对的情况本来不应该发生。换句话说，我们失败了。”

出于对德尔塔变种毒株传播率的担忧，近日美国民众的冠病疫苗接种率出现激增。但是，依然有数以百万计的人特别是居住在保守派地区的人对接种冠病疫苗抱持怀疑态度。

柯林斯说：“如果我们当初可以更有效地确保每个人都接种冠病疫苗，我们就不会面对德尔塔变种毒株病例飙升的局面。”他说：“我们现在正在付出一个可怕的代价。”

另一方面，美国首席传染病专家福奇受访时透露，美国食品与药物管理局(FDA)最快将在本月内批准关键冠病疫苗的全面使用授权。

福奇接受全国广播公司（NBC）访问时说：“我希望有关申请能在8月份获得批准。”

美国部分冠病疫苗怀疑论者表明，他们只愿意在冠病疫苗获得全面使用授权后才进行接种。