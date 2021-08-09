担心悉尼疫情外溢 新南威尔士州扩大封锁范围

（早报讯）澳大利亚新南威尔州的冠病疫情或已从疫情“震中”悉尼蔓延到农村地区，当局周一（9日）宣布，将封锁措施扩大到新英格兰小镇塔姆沃思。

路透社报道，新州州长贝雷吉克利安说，他们得知有确诊病例者在未经许可的情况下，从悉尼前往西北方约414公里外的塔姆沃思（Tamworth）。这座农业小城位于布里斯班和悉尼之间，拥有4万3000人口。

贝雷吉克利安说：“作为预防性措施，卫生专家建议我们封锁塔姆沃思一周。”

另外，有一名男子从悉尼跑到了北部767公里外的一个拜伦湾（Byron Bay）。拜伦湾是澳洲的旅游胜地。新州官员呼吁拜伦湾的居民接受冠病病毒检测。

为遏制高度传染性的德尔塔变种毒株，新州自6月中旬起封锁至今。新州周一通报了283起确诊病例，星期天的确诊病例数为262起。

位于新州旁边的维多利亚州过去24小时增加了11起确诊病例，而且大多数新确诊病例在具有传染性时仍在社区里活动。尽管如此，维州州长安德鲁斯表示，维州将在周一晚放宽封锁措施。

不过，维州首府墨尔本将继续封锁到至少8月12日。

刚在周一解除禁足令的昆士兰首府布里斯班周一也通报了四起新确诊病例。

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