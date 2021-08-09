官方：塔利班杀害阿富汗一电台经理并掳走一记者

（早报讯）阿富汗首都喀布尔官员周一（9日）表示，塔利班武装在喀布尔杀害了一名广播电台经理，并在赫尔曼德省南部掳走一名记者。

路透社报道，自美国拜登政府宣布从阿富汗撤军以来，阿富汗媒体工作者就成为塔利班的锁定目标。针对阿富汗新闻媒体的最新袭击行动发生在星期天。

Paktia Ghag电台经理奥马尔当天在喀布尔遭一身份不明枪手开枪打死。奥马尔也是支持阿富汗独立媒体的维权组织NAI的代表。当地官员怀疑这起刺杀行动是塔利班武装分子所为。

同日，在南部赫尔曼德省（Helmand）省会拉什卡尔加（Lashkar Gah），塔利班武装人员把当地一名记者赫马特从他家中掳走。

赫马特任职的私营电视台主管说：“我们完全不知道塔利班把赫马特带去哪里……我们都陷入了恐慌。”

NAI上个月报道，今年以来有至少30名记者和媒体工作者在阿富汗被激进组织杀死、伤害或绑架。

另外，塔利班在星期天宣布攻占了阿富汗三个首府城市。

塔利班发言人穆贾希德星期天在推特上表示，塔利班已攻占阿富汗北部塔哈尔省首府塔卢坎市。同日早前，穆贾希德宣布塔利班攻占了阿富汗北部的昆都士省首府昆都士市和萨尔普勒省首府萨尔普勒市。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。