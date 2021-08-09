全球科学家达成“明确”共识：人类活动对气候变暖负全部责任

（早报讯）世界顶尖气候科学家发布了一份具有划时代意义的新报告，警醒世人称，如果不采取重大举措消除温室气体污染，未来20年全球升温幅度将达到1.5摄氏度。随着气候变化的迹象在世界各个角落日益显现，由联合国支持的这一团体所发布的此份报告意味着《巴黎气候变化协定》所设定的重要目标恐难以实现。

联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的最新一次科学评估首次明确地指出，人类活动对气温升高负有全部责任。科学家们预计，除非排放停止，否则气温变暖的趋势不会改变。

“人类影响使得大气、海洋和陆地变暖，这一点明确无误，”报告指出。这是IPCC自1990年以来发布的第六份全球科学评估报告，也是超过八年以来的首份。报告的结论是，如果“未来几十年”不进行深度减排，那么2摄氏度的关键升温门槛将会“在21世纪突破”。

周一发布的报告是200余位科学家吸收数千项研究的成果，报告结论得到了195个国家代表的首肯。距离《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议还有不到三个月，此份报告的结论构建了强劲的全球共识，甚于以往任何的预测或记录。

报告的主要结论包括：过去十年的气温很有可能创下了12.5万年以来的最高，海平面升高高达10米。焚烧和森林砍伐导致大气中二氧化碳含量达到200万年以来的最高水平；农业和化石燃料导致甲烷和一氧化二氮水平达到至少80万年以来的新高。

联合国秘书长在为与报告一并发布的演讲稿中指出，此份文件是“人类的红色警报”，“在煤炭和化石燃料摧毁我们的星球之前，这份报告必须要敲响它们的丧钟。”