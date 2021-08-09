美国染疫孩童出现认知错乱等后遗症

（早报讯）美国冠病疫情持续延烧，如今又传出更多孩童染疫，而《纽约时报》星期日报道，有孩童感染冠病后出现长期“身体、心理和神经症状的后遗症”。

报道指出，15岁的葛罗根去年10月染上冠病后痊愈，不过之后出现疲劳和腿痛等症状，而康复返校后，竟忘了之前擅长的生物课内容。他的老师和同学告诉他，他以前能快速回答同样问题时，他脑中仍“一片空白”，老师随后赶紧让他去看校医。

《纽时》报道，如今许多孩童自冠病痊愈后都出现葛罗根这类“认知错乱的问题”，这无疑为美国学校准备恢复返校上课蒙上一层阴影。

目前很多孩童仍在努力对抗染疫后长期的神经、身体或心理问题，专家将此称为“长期冠病症状”（Long Covid），症状严重程度和持续时间因人而异。研究显示，约有10％至30％的成年人会出现“长期冠病症状”，但孩童出现症状比例的研究数据不一。

在4月的国会听证会上，美国国家卫生院（NIH）院长柯林斯指出“约有11%至15％的染疫年轻人，可能会出现‘长期冠病症状’，并可能非常不利于学校表现”。由于具有高度传染性的Delta病毒株以及仍有超过一半12至17岁儿童尚未接种疫苗，而12岁以下儿童依旧没能接种，都让年轻患者面临挑战。

医生警告，即使是当初无症状或是症状轻微的孩童可能也会出现“长期冠病症状”、会有扰乱学习、睡眠、课外活动和其他生活层面。

根据美国儿科学会的数据，目前美国约有420万孩童感染过冠病，波士顿儿童医院目前正在研究长期症状，发现症状包括疲倦、头痛、脑雾、记忆和注意力问题、睡眠不安稳、嗅觉和味觉不断改变等。神经感染疾病专家墨菲表示，目前出现长期症状的儿童当初没有住院、在家自行康复，刚开始看起来很好，但数周或一个月后就开始出现症状，而目前无法预测谁会受到长期冠病影响，被影响的程度等。