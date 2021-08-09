联合国报告显示未来极端天气可能更为频繁

（早报讯）联合国政府间气候变化专门委员会9日发布报告，称在未来几十年里全球所有地区都将面临气候变化加剧的考验，暖季将变得更长，冷季将更短，同时极端高温等极端天气将变得更加频繁，对农业和人体健康带来更大挑战。

这份标题为“2021年气候变化：自然科学基础”的最新报告显示，气候变化将加速水循环，在带来更多强降雨、洪涝灾害的同时也会导致许多地区更加严重的干旱。同时，在整个21世纪，全球沿海地区的海平面将持续上升，导致低洼地区更频繁、更严重的沿海洪水和海岸侵蚀。

根据这份报告，在未来几十年里，亚洲地区平均地表温度将持续升高，极端高温天气增加而极端低温天气减少。同时，亚洲大部分地区的平均降水量和强降水量都将增加，部分地区的日极端降水量也将增加。另外，在东亚大陆的大部分地区，干旱将变得更加频繁，而原本干旱的中亚东部地区变得更加湿润。

这份报告强调，减少二氧化碳和其他温室气体排放量能够持续且大幅减缓全球变暖的趋势。

这份报告是联合国第六次气候变化评估报告的第一工作组报告，全面评估了2013年第五次评估报告发布以来世界气候变化科学研究方面取得的重要进展。

联合国政府间气候变化专门委员会由世界气象组织和联合国环境规划署于1988年11月联合建立。在过去30多年里，该委员会组织各国政府和相关国际组织推荐的数千名专家，已经完成了五次气候变化科学评估报告的编写。