联合国气候报告发布人类生存红色警报

（早报讯）联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在一份指标性的全球暖化报告中发出重磅警告——全球暖化正危险地接近失控边缘，人类活动正在以前所未有甚至不可逆转的方式改变地球气候，而人类“无疑”要为此承担责任。

路透社报道，IPCC周一（9日）在瑞士日内瓦公布的这份气候评估报告题为《决策者摘要》，是有史以来规模最大、最重要的气候变化报告。报告由234名科学家完成，并获得195个国家政府的通过。

报告说，气候变化“已经影响到全球所有地区，并导致许多极端天气和气候事件”。

未来数十年甚至数百年，气候变化会带来更多致命热浪、超级飓风和其他极端天气。

报告还明确指出，我们迄今经历的气候变暖已经使地球得以生存的许多支撑体系发生了变化，而��些变化在几百年到几千年内是不可逆转的。

但是科学家说，如果全世界迅速行动，一场浩劫是可以避免的。我们还来得及通过大量削减温室气体排放使不断上升的气温保持在稳定程度。

联合国秘书长古特雷斯说：“这份报告是人类的红色警报。警钟震耳欲聋，证据无可辩驳，燃烧化石燃料和森林砍伐所产生的温室气体排放正使我们的地球窒息，使数十亿人面临直接风险。”

他说：“如果我们齐心合力，我们将可以避免气候灾难。但是，正如今天的报告所表明的那样，没有时间拖延，也没有借口。我期待全球政府领导人和所有利益相关者确保第26届联合国气候变化大会（COP26）取得成功。”

美国总统乔拜登周一在推特上写道：“我们迫不及待地要解决气候危机。所有迹象都明确无误。我们不能否定科学。不作为的代价将越来越大。”

COP26将于11月在英国格拉斯哥（Glasgow）召开。