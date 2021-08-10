五角大楼将强制规定军人接种冠病疫苗 

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年8月10日 7:30 AM

更新 / 2021年8月10日 8:27 AM

美国国防部长奥斯汀向总统拜登寻求批准强制规定美国军人接种冠病疫苗，拜登对奥斯特的决定表示强力支持。（法新社）
美国国防部长奥斯汀向总统拜登寻求批准强制规定美国军人接种冠病疫苗，拜登对奥斯特的决定表示强力支持。（法新社）

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（早报讯）美国国防部将在9月中旬前强制规定美国全体军人接种冠病疫苗。

美国之音报道，美国国防部长奥斯汀周一（9日）在发给军人的一则备忘录中说，他将寻求总统拜登批准在9月中旬前或在美国食品与药物管理局（FDA）给予美国采用的冠病疫苗全面使用授权时，把冠病疫苗列为美国军人必须接种的疫苗。

备忘录敦促美国军人为这项要求做好准备。奥斯汀还说，如果FDA到9月中旬还未批准冠病疫苗的全面使用授权，他将毫不犹豫地更快采取行动或向拜登提出采取不同做法的建议。

拜登周一发表声明说，他坚决支持奥斯汀的决定。拜登说：“接种疫苗将使我们的军人保持健康、更好地保护他们的家庭，并确保我们的军队做好在世界任何地方执行任务的准备。”

辉瑞-BioNTech冠病疫苗已向FDA申请全面使用授权，美国官员预计FDA最快会在9月初予以批准。

美国军人有一些必须强制接种的疫苗，把冠病疫苗列为强制接种疫苗将为这份清单增加多一种疫苗。

美国军方表示，大约一半的美国武装部队成员已接种冠病疫苗。空军报告说，超过65%的空军现役军人至少部分接种了冠病疫苗，海军则报告了最高的接种率，将近四分之三的现役和预备役海军军人至少接种了一剂冠病疫苗。

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