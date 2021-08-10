五角大楼将强制规定军人接种冠病疫苗 

（早报讯）美国国防部将在9月中旬前强制规定美国全体军人接种冠病疫苗。

美国之音报道，美国国防部长奥斯汀周一（9日）在发给军人的一则备忘录中说，他将寻求总统拜登批准在9月中旬前或在美国食品与药物管理局（FDA）给予美国采用的冠病疫苗全面使用授权时，把冠病疫苗列为美国军人必须接种的疫苗。

备忘录敦促美国军人为这项要求做好准备。奥斯汀还说，如果FDA到9月中旬还未批准冠病疫苗的全面使用授权，他将毫不犹豫地更快采取行动或向拜登提出采取不同做法的建议。

拜登周一发表声明说，他坚决支持奥斯汀的决定。拜登说：“接种疫苗将使我们的军人保持健康、更好地保护他们的家庭，并确保我们的军队做好在世界任何地方执行任务的准备。”

辉瑞-BioNTech冠病疫苗已向FDA申请全面使用授权，美国官员预计FDA最快会在9月初予以批准。

美国军人有一些必须强制接种的疫苗，把冠病疫苗列为强制接种疫苗将为这份清单增加多一种疫苗。

美国军方表示，大约一半的美国武装部队成员已接种冠病疫苗。空军报告说，超过65%的空军现役军人至少部分接种了冠病疫苗，海军则报告了最高的接种率，将近四分之三的现役和预备役海军军人至少接种了一剂冠病疫苗。