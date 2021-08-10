缅外交部：密谋杀害缅驻联合国大使案件与缅甸政府无关

（早报讯）缅甸外交部表示，密谋杀害缅甸驻联合国大使觉莫吞的案件是美国国内的案件，与缅甸政府完全无关。

路透社报道，缅甸国营电视台MRTV周一（9日）引述该国外交部说：“这起案件发生在美国境内，必须依照美国法律在美国作出判决，与缅甸没有任何关系。”

这是缅甸当局首次针对觉莫吞的案件发表声明，并对美国驻联合国大使格林菲尔德对案件发表的讲话予以驳斥。

格林菲尔德8月7日表示，这起阴谋“令人不安”且符合专制领导人及其支持者寻求迫害世界各地反对者的模式。

她还说，美国政府与觉莫吞站在一起，并对他“非凡勇气”表示赞赏。

美国纽约南区检察官办公室8月6日发表声明说，两名缅甸公民涉嫌密谋杀害或暴力袭击觉莫吞。涉案的28岁男子漂亨图（Phyo Hein Htut）和20岁男子叶亨佐（Ye Hein Zaw）已被逮捕。若罪名成立，两人的最高刑罚为监禁五年。

觉莫吞去年10月就任缅甸常驻联合国大使。今年2月26日，他在联合国大会非正式会议上代表去年11月缅甸联邦议会选举后产生的全国民主联盟政府发言。缅甸外交部在2月28日以觉莫吞不服从国家命令和指示等为由，将其开除公职。

但觉莫吞目前仍然是缅甸驻联合国大使，因为联合国尚未承认缅甸军政府的合法性。