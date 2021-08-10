缅外交部：密谋杀害缅驻联合国大使案件与缅甸政府无关

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年8月10日 9:03 AM

缅甸驻联合国大使觉莫吞在缅甸军方发动政变后公开表明效忠于翁山淑枝领导的原民选政府。（路透社）
缅甸驻联合国大使觉莫吞在缅甸军方发动政变后公开表明效忠于翁山淑枝领导的原民选政府。（路透社）

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（早报讯）缅甸外交部表示，密谋杀害缅甸驻联合国大使觉莫吞的案件是美国国内的案件，与缅甸政府完全无关。

路透社报道，缅甸国营电视台MRTV周一（9日）引述该国外交部说：“这起案件发生在美国境内，必须依照美国法律在美国作出判决，与缅甸没有任何关系。”

这是缅甸当局首次针对觉莫吞的案件发表声明，并对美国驻联合国大使格林菲尔德对案件发表的讲话予以驳斥。

格林菲尔德8月7日表示，这起阴谋“令人不安”且符合专制领导人及其支持者寻求迫害世界各地反对者的模式。

她还说，美国政府与觉莫吞站在一起，并对他“非凡勇气”表示赞赏。

美国纽约南区检察官办公室8月6日发表声明说，两名缅甸公民涉嫌密谋杀害或暴力袭击觉莫吞。涉案的28岁男子漂亨图（Phyo Hein Htut）和20岁男子叶亨佐（Ye Hein Zaw）已被逮捕。若罪名成立，两人的最高刑罚为监禁五年。

觉莫吞去年10月就任缅甸常驻联合国大使。今年2月26日，他在联合国大会非正式会议上代表去年11月缅甸联邦议会选举后产生的全国民主联盟政府发言。缅甸外交部在2月28日以觉莫吞不服从国家命令和指示等为由，将其开除公职。

但觉莫吞目前仍然是缅甸驻联合国大使，因为联合国尚未承认缅甸军政府的合法性。

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