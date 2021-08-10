金与正谴责韩美实施联合军演

（早报讯）朝鲜劳动党副部长金与正周二（10日）指美国和韩国军方执意启动使地区局势升级的联合军事演习，朝方对韩方当局背信弃义的行为深表遗憾。金与正是朝鲜领导人金正恩的胞妹。

韩联社报道，韩美两国当天启动为期四天、预演性质的危机管理参谋训练（CMST），并将于8月16日至26日举行下半年联合指挥所演习（21-2 CCPT）。

金与正同日通过朝中社发表谈话称，联合军演是美国对朝敌对政策最突出的表现。无论联演规模和形式，都是以向朝鲜发起攻击为重点的战争演示、核战争预备演习。这纯属自取毁灭，势必将付出代价。美韩不顾朝方屡次发出的警告实施战争演习，必将面临更严峻的安全威胁。

金与正表示，美国才是破坏地区和平与稳定的罪魁祸首。美韩政府谈论的“外交接触”和“无条件对话”只是为了隐瞒其侵略野心的策略而已。朝鲜已表明将以“以强对强、以善对善”的原则对待美国。金与正表示，朝方将致力于增强国家防卫力量和打击能力，以针对任何军事行动做出迅速应对。

金与正还指出，要维护半岛和平，应该从韩国撤出美国武力和战争装备。若美军继续驻扎韩国，不断加剧半岛紧张局势的祸根无法被清除。金与正说其本人授权发表谈话，暗示是遵照金正恩的要求发表谈话。

韩国联合参谋本部表示，韩美情报部门正在密切关注相关动向，尚未发现朝方异常动静。

分析人士认为，在中美矛盾升级的情况下，朝鲜为了同中国保持步调一致发表谈话。中国国务委员兼外交部长王毅8月6日在亚细安区域论坛（ARF）公开表明反对韩美联合军演立场。