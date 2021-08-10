马社团注册局指巫统理事为看守者 不能做决策

（早报讯）马来西亚社团注册局早前说巫统展延党选的决定不合法，社团注册局总监嘉斯里现在进一步指出，在巫统举行新一届党选前，现任领导层只能扮演“看守者”角色。

“当今大马”周二（10日）引述《前锋报》的报道称，嘉斯里表明，巫统最高理事会现在只能执行行政党务。

他说：“由于只是看守者，若要执行党的决策，就必须先带上全国代表大会。”

嘉斯里透露，社团注册局已收到巫统的解释信，他说：“我告诉巫统，这件事非常简单直接。我们已知道他们提供的解释，将会一一进行审查。他们并没有为党选和2021年巫统代表大会提供一个新的日期。”

嘉斯里表示，巫统2018/2021届最高理事会成员的任期已在6月30日结束。他说，社团注册局是在看了巫统最高理事会7月7日的会议记录后，才判定巫统展延党选的决定不合法。

按照党章，巫统每3年必须举行党选一次，但若条件许可，可以展延党选。巫统上一次党选是在2018年6月30日。

社团注册局8月6日宣布，巫统最高理事会任期届满后才议决展延党选，因此判定这项决定不合法。但巫统表示，他们是在任期届满前议决展延党选。

巫统主席阿末扎希8月3日宣布巫统最高理事会一致同意，撤回对国盟政府和首相慕尤丁的支持。外界质疑，社团注册局的宣布是为了反击阿末扎希。不过政治观察员认为，这一招可能会让巫统基层党员对党内亲国盟领袖更反感，会把他们视为国盟政府的共谋。