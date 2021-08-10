研究显示莫得纳疫苗对抗德尔塔变种病毒或比辉瑞更优

（早报讯）根据星期天（8日）在医学电子出版物网站medRxiv发布的两份报告，莫得纳冠病疫苗在对抗德尔塔变种病毒方面，可能比辉瑞冠病疫苗更为优越。这两款冠病疫苗都是采用信使核糖核酸（mRNA）技术的冠病疫苗。

路透社报道，美国权威医疗机构梅奥医学中心（Mayo Clinic）对超过5万名冠病病患进行的一项研究显示，今年年初莫德纳疫苗预防冠病的有效性为86%，到了7月份下降到76%；辉瑞疫苗的有效性则从76%下降到42%。

这项研究由马萨诸塞州的医疗人工智能公司nference的桑达拉拉然领导，他表示，虽然辉瑞疫苗和莫得纳疫苗都可以有效预防冠病住院病例，但是，在今年早前接种了辉瑞疫苗或莫得纳疫苗的人可能很快就需要再接种一剂莫得纳疫苗作为加强剂。

对加拿大安大略省一家老���疗养院进行的另一项研究显示，接种莫得纳疫苗的疗养院住户所产生的免疫反应，尤其是针对令人担忧的变种病毒的免疫反应，比接种辉瑞疫苗者所产生的免疫反应更强。

这项研究由位于多伦多的Lunenfeld-Tanenbaum研究所主导，其研究员金格拉斯说，老年人可能需要接种更高剂量的冠病疫苗和加强剂，以及采取其他预防措施。

辉瑞公司被问及对这两份研究报告的看法时，该公司发言人说：“我们的看法依然是，人们完成冠病疫苗接种的六到12个月内可能需要接种第三剂疫苗作为加强剂，以便继续获得最高水平的保护。”

medRxiv专门发布尚未在期刊上正式发表的医学相关研究报告。上述两份报告尚未经过同侪审核。