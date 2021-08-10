莫得纳两次延迟交付疫苗 韩政府拟赴美协商供货问题

（早报讯）针对莫德纳制药公司两次延迟交货一事，韩国政府计划在本周内派代表团赴美协商。

韩联社报道，韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱周二（10日）在例行记者会上表示，政府正在讨论由保健福祉部第二次官（副部长）姜都泰率团赴美协商相关事宜。

由于目前多家冠病疫苗供应商中仅莫德纳一家出现供货问题，韩国政府计划就此提出强烈抗议，同时要求厂家承诺不再有类似情况发生。但鉴于双方未在合同上明文规定交货期，而是通过协商确定具体的供货日程，此次推迟交付恐难视为莫德纳违约。

孙映莱表示，冠病疫苗供应商通常会提前通报合同总数中的月份供应量，韩国政府则据此制定接种计划。但莫德纳方面第一次通报的供应计划就出现了差错，韩国政府此次将通过协商全力防范类似事件再次发生。

被问及莫德纳是否会违反年内供应4000万剂冠病疫苗的约定时，他否认称，确保供应总量是最重要的合同条件之一，因此莫德纳方面应该不会违反年内供货约定。

韩国政府今年共从莫德纳直接采购4000万剂冠病疫苗，但目前为止仅到货245.5万剂。莫德纳方面7月也曾将部分供给量推迟到8月，此次再次通报韩方原定8月到货的850万剂中将有过半延迟交付。韩国政府考虑到此事将对接种计划造成的影响，已决定从8月16日起暂将两剂疫苗的接种间隔拉长到六周。