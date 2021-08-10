朝鲜没有接听韩方例行联络电话

（早报讯）韩国统一部周二（10日）表示，朝鲜当天下午5时没有接听韩方通过联络办公室渠道进行的例行电话，韩方将密切关注相关情况。

据韩联社报道，一位军方人士透露，当天下午4时起无法与朝方通过东海和西海地区的军事通信线路进行任何例行通话。韩朝上月27日重启通信联络渠道，该渠道仅隔14天再度被中断。

报道分析认为，朝鲜欲以此表达对韩美举行联合军演的不满。

韩国统一部相关人士10日较早时表示，当天上午9时，韩朝照常通过联络办公室渠道互通电话。韩朝自恢复通信联络渠道以来，每天通过联办进行两次通话。

据朝中社10日报道，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正当天发表谈话，谴责美国和韩国举行联合军演，幷敦促驻扎在韩国的美军撤出韩国。

金与正说，这次军演“是美国企图用实力扼杀我们国家和对朝敌视政策的最集中表现，也是威胁我国人民安全幷进一步恶化朝鲜半岛局势的自取灭亡的行为，绝不会受到欢迎，而且必将付出代价”。

她说，在当前国际社会非常关注朝鲜半岛形势发展的敏感时期，美国一味强制推行侵略战争演习，就是破坏地区和平与稳定的罪魁祸首，美国政府所说的“外交接触”和“不设前提条件的对话”只不过是意在掩饰其侵略本色的伪善而已。

金与正在谈话中敦促美国撤走部署在韩国的驻军和武器装备，说“只要美军驻扎在韩国，使朝鲜半岛局势定期恶化的祸根就绝不会消除”。

韩美10日开始启动为期四天的“危机管理参谋训练”，幷将于16日至26日举行“联合指挥所演习”。