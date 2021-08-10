联合国人权高级专员：过去一个月阿富汗至少183名平民死亡1181人受伤

（早报讯）联合国人权事务高级专员巴切莱特周二（10日）发表声明称，7月9日以来，阿富汗冲突已至少导致183名平民死亡，1181人受伤。

据俄罗斯卫星通讯社报道，巴切莱特说：“我们知道，在城市内进行的战争正在导致大量平民丧生。7月9日以来，仅在阿富汗拉什卡尔加，坎大哈，赫拉特和昆都士这四个城市就至少有183名平民遇害，1181人受伤，其中包括儿童。这仅仅是我们得以查明的平民死伤数字，实际数字会多得多。”

巴切莱特强调：“冲突各方应停止战斗，避免进一步流血。塔利班应停止在城市内开展军事行动。如果各方不回到谈判桌前、不达成和平解决方案，当前许多阿富汗人所处的糟糕局势还将显著恶化。”

阿富汗政府军与塔利班武装之间的对抗一直在持续。塔利班占领了农村地区的大片领土并对大城市发动进攻。此外，在美国政府承诺在与盟国充分协调下将于9月11日前完成从阿富汗撤军的背景下，阿富汗的不稳定局势正在加剧。

塔利班8月6日宣布夺取阿富汗西南部尼姆鲁兹省首府扎兰季市，该市成为2016年以来阿富汗境内第一个被塔利班夺取的省城。塔利班此后宣布又占领阿富汗34个省中五个省的行政中心，包括距离塔吉克斯坦最近过境口岸60公里处的昆都士市。

一些西方媒体认为，塔利班攻占昆都士市可能标志着阿富汗局势发展的转折点。喀布尔官方则否认失去对昆都士的控制。俄外交部表示，塔利班正继续在阿富汗境内展开进攻，但莫斯科没有得到他们占领了昆都士的消息。