联合国： 缅甸军方领导人旨在巩固权力掌控

（早报讯）联合国缅甸问题特使表示，缅甸军方领导人敏昂莱看来已下定决心要巩固其权力掌控，并指翁山淑枝领导的全国民主联盟可能很快被解散。

路透社报道，联合国缅甸问题特使布尔格纳周二（10日）指出，敏昂莱日前宣布，他现在是缅甸“看守政府”总理，并正式废除了去年11月的大选结果。民盟在大选中赢得压倒性的胜利。

在军方发动政变后担任缅甸国家管理委员会主席的敏昂莱8月1日宣布，缅甸将在2023年8月解除紧急状态后举行选举。在这之前，由军方成立的“缅甸国家管理委员会”将改组为“看守政府”，而他将出任“看守政府”总理。

敏昂莱也表示，缅甸愿在亚细安框架内推进与亚细安的合作，包括与亚细安委任的缅甸特使展开对话。

布尔格纳周二说：“我担心我们很快还会听到民盟被解散的消息。由于缺乏国际行动，军方将试图为其合法性正名。”

布尔格纳说：“我必须明确地表示，联合国不承认缅甸军方为合法政府，所以这将取决于联合国成员国。”

她说，觉莫吞现在仍然是缅甸合法的驻联合国大使，而缅甸国务资政翁山淑枝和缅甸总统温敏仍然是缅甸的领导人。

在民盟被夺权后，由缅甸民主派自组的民族团结政府和缅甸军方都希望获得联合国的承认。联合国全权证书委员会（Credentials Committee）可以推迟做出决定并让席位空置。