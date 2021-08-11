拜登呼吁阿富汗政府军“为国家而战”

（早报讯）阿富汗塔利班连日来对阿富汗多座城市发起进攻。美国总统拜登周二（10日）表示，“阿富汗领导人必须团结起来，政府军必须要为自己而战、为国家而战”，他也承诺美方将继续向阿方提供军事援助。

新华社报道，拜登当天在白宫对媒体说，过去20年，美国在阿富汗花费超过1万亿美元（约1.36万亿新元），训练和装备了超过30万名阿政府军军人。他强调，自己不后悔做出从阿富汗撤军的决定。

拜登还说，美国将继续履行承诺，为阿政府军提供近距空中支援、食品、装备和军饷，并确保阿空军具备作战能力。

五角大楼发言人柯比周二在记者会上说，美军在8月31日前拥有继续对塔利班目标实施空袭的权限，但他拒绝透露美军此后是否还能获得空袭塔利班的权限。他说，空袭并不能解决所有问题，阿政府军具备作战能力和数量优势。

美国国务院发言人普赖斯当天在记者会上说，美国政府对阿富汗局势严重关切。

自美军5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班已宣布攻占七个阿富汗省会城市，美军近期对塔利班多次实施空袭以支持阿政府军。阿富汗总统加尼8月9日召集国内一些政治派别领导人举行会议，决定加强动员各地民兵武装抗击塔利班。

阿富汗一地方议员周三向法新社表示，塔利班拿下了阿富汗北部法扎巴德（Faizabad），这是塔利班在不到一周之内攻占的第九个阿富汗省会城市。

拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。