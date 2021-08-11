马国会下议院议长：未曾致函慕尤丁

（早报讯）马来西亚政局动荡，各种谣言也随之涌现，包括国会下议院议长阿兹哈已致函首相慕尤丁，告知对方已经失去议会多数支持，应该辞职下台。

无论如何，阿兹哈今天（8月11日）中午发文告，驳斥上述谣言，直呼“假新闻”。“我否认这则报道，我也不曾致函给首相。这是一则假新闻。”

此外，卷入这次谣言风波的亲巫统网站“Suara TV”也在较早出面辟谣，强调自己不曾刊载相关的新闻。

事缘今日上午，通讯程序WhatsApp流传一则讯息，其中谎称Suara TV引述首相办公室消息报道，慕尤丁已收到阿兹哈的来函，“说明对方所领导的政府已经没有多数支持”。

这则讯息还声称，多达121名国会议员已经拒绝慕尤丁，并要求对方即刻辞职。

“然而，首相方面却回复，他不会辞职，并会捍卫这个职位。慕尤丁将会劝告元首，以便解散国会，举行大选。”

这则讯息没有提供任何“完整新闻”的链接，仅是附上Suara TV网站的首页链接，但这导致讯息通过Whatsapp传播时，会出现Suara TV的标志。

Suara TV的编辑台随后已在网站发通告，强调他们并没有刊载过上述的新闻。它说：“必须说明的是，使用Suara TV标志的文章，是虚假且具有恶意的。”

随着巫统撤回支持，慕尤丁领导的国盟政府合法性顿时成疑。而慕尤丁承诺在9月国会提呈信任动议，验证自己的议会多数支持。

不过，巫统和在野党不断催促对方立刻召开国会，否则辞职。

根据网媒当今大马的点算，慕尤丁包括本身在内一共拥有100名国会议员的支持，距离议会简单多数少了11人。

另外，120名国会议员已经声明拒绝慕尤丁，然而没有任何一方掌握多数支持。希盟作为国会的最大阵营，一共拥有89名国会议员。