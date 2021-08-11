马国近一周病例世界第6高 专家对病例8月底下降论没信心

（早报讯）马来西亚确诊病例如今天天破万，上周更是首次破2万，卫生专家表明对卫生总监诺希山指马来西亚冠病确诊病例将会在8月底开始下降毫无信心，而卫生部曾经做的预测已经证明不准确。

盖伦卫生与社会政策中心首席执行员阿兹鲁认为，诺希山的推测属言之过早，因为还未接种疫苗的人口比例仍偏高，因此现在说病例数是否会在几周内达到巅峰还仍过早。

“之前曾经做出相关预测，但事实证明是错的。”

根据Our World in Data公布的全球冠病数据，按人口规模计算，马来西亚过去一周的冠病每日确诊病例排名世界第6高（每100万人口602.38人确诊），排在格鲁吉亚、博茨瓦纳、斐济、古巴及埃斯瓦蒂尼之后。

同时，按人口规模计算下7天内的平均数，马来西亚的死亡病例是世界第9高，即每100万人中有6.9起死亡病例，排在印度尼西亚（6.13）之前，意味着马来西亚按人口计算的死亡病例，也是东南亚最高。

据网媒“今日自由大马”报道，阿兹鲁认为，这情况的发生是基于数种因素，包括与政治、宗教及文化有关的传染病例、自变种病毒德尔塔（Delta）的出现，以及无效的全面封锁措施。

他说，当局需要探讨有关入院、加护病房及死亡人数增加的情况，但数据清楚显示马来西亚的卫���措施属“杂乱、不一致及没有持续性”。

“这告诉我们这些策略需要调整，我们也必须客观的看待目前正采取的措施，了解策略的结果在哪方面有效及无效，同是有哪些可以做出改变。不要重复同样的事情并期待不同的结果，因为马来西亚目前的情况与同时期的情况不同。”

流行病学家维诺吉里认为，无论人口的疫苗接种率情况，政府必须先控制社区中的病毒传播，再逐步放宽标准作业程序（SOP），因为如果政府过早放宽，危险的病毒可能仍存在社区中。

“已经接种疫苗者也会被病毒感染，特别是乐龄及患有并发症者，因此更为重要的阻断病毒传播链，压平感染曲线，再给予放宽，而不是以疫苗接种率为基准。”

他形容，政府把入境马来西亚人士的隔离期缩短至10天的措施是“错误的决定”，因为这与变种病毒进入马来西亚有关。

“变种病毒需要观察，因为可能出现假阴性的结果；这可能会促成变种病毒在社区快速的传播，各年龄阶层人士的确诊病例及死亡率更高。”