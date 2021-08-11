马国消息称元首提醒首相慕尤丁已失去国会多数议员支持

（早报讯）马来西亚网媒“今日自由大马”（FMT）引述来自国家王宫的消息称，国家元首苏丹阿都拉今日（8月11日）与首相慕尤丁的每周例行会面中，提醒慕尤丁他已经失去多数国会议员支持。

不过，该网媒的报道写道，国家元首并未明确指示慕尤丁因失去多数支持而辞职。“但是，元首提及了联邦宪法第43（4）条文。”

联邦宪法第43（4）条文阐明，如果首相失去了国会下议院多数议员的信任，就应卸下首相职务并率领内阁成员向国家元首总辞；除非，国家元首同意首相解散国会，举行全国大选的要求。

据悉，慕尤丁今早召开内阁会议前，例行公事觐见元首。

目前有大约14名巫统议员向元首提呈法定声明，撤回对慕尤丁和国盟政府的支持。不过慕尤丁在上周召开特别新闻发布会上坚称，他仍获得足够的国会议员支持继续执政，并承诺将在9月召开的国会会议中提呈一项信任动议来确认他担任首相的合法性。

随后，副首相及巫统副主席依斯迈沙比里宣布，31名国阵国会议员继续支持首相慕尤丁和国盟政府，并在9月的首相信任动议表决时，投下支持票。

尽管如此，依斯迈沙比里声称继续支持慕尤丁和国盟政府的议员人数仍存有争议，因为当中数人都公开否认支持慕尤丁，同时也是提呈法定声明予元首宣布撤回支持的议员之一。