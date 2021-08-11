马国消息：首相慕尤丁探讨提前面对信任动议 疫下呈辞非选项

（早报讯）据悉，马来西亚首相慕尤丁虽然被指已经失去国会下议院多数议员的支持，但是，他不会在各方的压力下，轻易作出辞职的决定；反之，他会按照原定计划，在国会面对信任动议。

星洲日报引述消息人士说，慕尤丁今天（8月11日）上午如常的召开内阁会议，并于今天傍晚5时跟所有国盟成员党领袖会面，预料除了汇报今早跟国家元首苏丹阿都拉的会面内容，也会探讨是否有必要提前召开特别国会会议，以提呈”信任动议”的可能性。

最近召开的国会特别会议因冠病疫情被展延两周，如果届时能如期举行恰好是落在下周一（8月16日）。

巫统党内的消息指出，慕尤丁正面对失去多数议席支持的危机，因此，不能等到国会于9月6日召开会议时才来提呈”信任动议”，否则对将在首日到国会致御词的元首不敬。

此外，以国会反对党领袖安华为首的希盟各成员党领袖也纷纷施压，要慕尤丁提前面对”信任动议”，不要拖到9月6日或之后。

消息指出，是否要提前在国会面对”信任动议”的表决，预料今午的会议将会有个结果。“慕尤丁还获得许多国会议员的支持，他其实没有必要根据反对党的要求起舞。”

消息说，解散国会举行闪电大选，目前都不会是首相或元首的选项，因为疫情还没有受到控制，大部分人民都生活在痛苦之中。