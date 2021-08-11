部长礼端爆料 所有国盟成员党魁傍晚签署协议力挺慕尤丁

（早报讯）马来西亚首相署（特别事务）部长莫哈末礼端透露，国盟政府成员党党魁今日（8月11日）傍晚在首相署与首相慕尤丁会面，是为了签署协议维持支持慕尤丁的共识。

他说，国盟各党魁签署协议承认这项共识，是因为他们都认为慕尤丁仍然获得大多数支持继续任相，而现有的国盟政府也仍然被视为是合法政府。

礼端也是土团党最高理事。他接受马来报章《阳光日报》访问时说，虽然部分巫统国会议员已经致函国家元首撤回对慕尤丁的支持，但包括巫统在内的反对派却无法证明他们之中，谁拥有大多数议员的支持，可出任新首相。

“如果慕尤丁被指依然获得100名国会议员的支持，包括巫统在内的反对党则说他们获得120名国会议员支持推翻慕尤丁，他们必须出示获得多数支持的人数，以推举新的首相人选。”

他问道：“他们推举的人选是否获得足够的大多数支持组成稳定的政府？安华有多少？马哈迪有多少？姑里（东姑拉沙里）有多少？纳吉有多少？甚至是阿末扎希自己又有多少？”

“我建议那些施压首相辞职的人使用他们的政治智慧，如果所采取的政治行动只是为了推翻慕尤丁，那么这个行动不会使人民受益。”

礼端是针对慕尤丁被指将在近期内觐见元首，以寻求解散国会的传言作出回应。

礼端强调，国盟政府可以顺应反对党的呼吁，以便慕尤丁向元首提呈解散国会的建议；不过礼端也相信，正当马国疫情危机处于最高峰时，元首将做出明智的决定，即不举行第15届全国大选。

“如果国会解散，而马来西亚却因为严峻疫情而无法举行第15届全国大选，却又没有一个反对党领袖获得大多数支持以成为首相，这个国家将变成怎样？”

礼端敦促各方不要在国盟政府开始获得人民支持的这个关键时刻，试图推翻政府。他说：“我也希望所有国会议员都能明智地表达自己的立场，他们是否希望盗贼政府（暗指巫统领导的国阵政府）在被人民推翻后回归？”