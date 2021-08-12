联合国：单边制裁侵犯国家和个人发展权

（早报讯）联合国专家指，单边制裁措施将使许多国家的经济发展，和个人的生活改善受到严重影响。

中新社报道，联合国人权专家周三（11日）发表联合声明称，在全球化的世界中，单边制裁伤害每一个人，阻碍相关国家和人民获得发展。

声明指单边制裁一旦实施将导致相应国家各方面发展受限，关键领域受影响尤为明显。“制裁使全体人民更难保持健康，会阻碍经济发展所需的货物运输，导致自然资源浪费，破坏环境的可持续性和可持续发展目标的实现。”

声明以委内瑞拉、古巴、叙利亚和伊朗等国家为例指出，美国的制裁阻止这些国家和其他地方的电话会议和数据服务，人们无法参加网络研讨会和在线会议以获取信息、交流、教育和培训，医生也无法查阅医疗数据库。

由于制裁，这些国家的人们可能无法获得电力、住房、水、天然气和燃料等基本服务，药品和食品短缺更为严重，因此陷入贫困。

声明指出，面对域外制裁等单方面制裁措施，相应的个人或实体，包括制裁目标国家和第三国中的个人或企业、人道主义组织等，会倾向于过度遵守制裁措施以免受波及，进而加剧制裁措施带来的影响。

专家们呼吁实施单边制裁的国家撤回或至少尽量减少制裁，以保证法治和包括发展权在内的人权不受影响。声明强调，联合国大会已宣布发展权是一项不可剥夺的人权。在采取单方面制裁时，各国应采用预防原则，避免对包括发展权在内的整个人权范围产生任何负面的人道主义影响。“对无辜平民的惩罚必须结束。”