加州迪克西山火肆虐近一个月 逾千栋建筑烧毁

（早报讯）美国加利福尼亚北部的“迪克西”山火肆虐近一个月。官方数据显示，山火的过火面积已达2027平方公里，至少烧毁了1045栋建筑。

《洛杉矶时报》报道，截至当周三（11日），加州林业和消防部门仅控制了30%的火势。报道指出，加州历史上第二大的野火，现在也成为“该州最具破坏力的野火之一。”

在一周前几乎把千人小镇格林维尔夷为平地后，“迪克西”山火继续向多个方向蔓延，向南已延烧至布特县。加州林业和消防局数据，自7月13日燃起的“迪克西”山火已至少摧毁1045座建筑物，其中有550多座为民居。目前仍威胁着超过1.6万座建筑物。

该局负责“迪克西”山火灭火工作的发言人祖尼加连用三个“不希望”道出了灭火的难度，“我们不希望格林维尔的那一幕再发生，我们不希望有更多的建筑被烧毁，我们不希望有更多的人因这场山火而流离失所。”

祖尼加表示，目前消防人员正在过火圈外围人口密集的地区巡逻，防止新的燃点出现。

加州和美国西部多州目前正遭遇数十年来最为严重的旱灾。美国林火专家分析称，极度干旱是“迪克西”山火得以快速扩张的重要原因，而全球气候变化是严重旱情的重要原因。

近年来，加州山火越发频繁猛烈。加州林业和消防局数据显示，目前加州史上最大的七场山火中，五场都是2020年以来发生的。