加州强制所有教师接种疫苗或每周接受检测

（早报讯）美国加利福尼亚州当局正设法应对冠病感染率暴增情况，加州州长纽瑟姆周三宣布，加州所有教师必须接种冠病疫苗，或是每周接受冠病检测，是美国首个发出这项命令的州属。

近几周来，美国各地确诊冠病的人数飙升，大量新增病例主要是德尔塔（Delta）变种病毒所导致。加州目前每天新增超过1万起确诊病例，较过去两个月增加了10倍。医生们表示，确诊者主要是未接种疫苗者。这令加州的父母和教师们感到担心，因为这个美国人口最多的州准备让大多没有接种疫苗的孩童返回课室，开始新学年的学习。

纽瑟姆说：“为了让父母们确信他们的孩子回校的安全，我们促请所有的学校人员接种疫苗。接种疫苗是我们终结这场大流行的方法。身为一名父亲，我期待新学年的开始，看到本州所有孩子们都回到课室。”

此前，加州卫生局指出，从11日开始，任何前往加州的医院、拥有专业护理的老年长照机构或中级护理机构的人，都必须出示完全接种疫苗的证明，或最近核酸检测呈阴性的报告。根据加州卫生局资料，有约三分之二年龄12岁以上的加州人已完整接种疫苗。

美国有线新闻网（CNN）周三援引数据称，目前，超过90%的美国居民生活在疫情“高风险”或“重风险”社区。在一个月前，这个比例仅为19%。

其中，佛罗里达州形势尤为严峻，医疗挤兑“噩梦”重现，成为此轮疫情的“震中”。截至周三上午，佛罗里达州近1.52万人因感染冠病住院治疗。目前，全州超过3000张加护病房床位已被使用，占该州全部加护病房床位的近90%。