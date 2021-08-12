世卫组织将开展三种冠病治疗药物临床试验

（早报讯）世界卫生组织（WHO）8月11日公布，将对正在住院接受治疗的冠病重症患者使用青蒿琥酯、伊马替尼和英夫利西单抗三款药物开展临床试验，以评估三款药物的疗效。

这一临床试验将在世界52个国家和地区的600多家医院进行。世卫组织总干事谭德塞在11日的记者会上说：“我衷心期盼在这三种药物中，有一种或一种以上能够被证明有助于治疗。”

世卫组织当天发布公告说，这三款药物由一个独立专家小组选出，认为其有潜力降低冠病住院患者死亡风险。它们此前均用于治疗其他适应症：青蒿琥酯用于治疗重症疟疾；伊马替尼用于治疗特定癌症；英夫利西单抗用于治疗克罗恩病和类风湿性关节炎等免疫系统疾病。

世界各地的医疗机构正在使用现有的各种药物治疗冠病患者。日本放送协会消息称，世卫组织在7月公布的治疗指南中表示，对于重症患者，仅推荐使用日本研发的抗类风湿关节炎药物托珠单抗（通用名：罗氏托珠单抗）和作用机制相同的沙利鲁单抗以及类固醇类药物地塞米松。

目前，发展中国家等因疫苗接种工作滞后，冠病疫情形势十分严重。在这种情况下，人们期待通过此次临床试验，能够确认新治疗药物的有效性和安全性，使治疗冠病的选项进一步增多。

2020年3月，世卫组织启动“团结试验”项目，旨在通过比较不同药物或药物组合的安全性和有效性，尽快找到有效的冠病治疗方法。这一项目已评估了瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦和干扰素四款药物，结论是它们对冠病住院患者病程影响很小或没有影响。