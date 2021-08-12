传向王宫呈函指慕失多数支持 阿斯拉夫挑战议长否认

（早报讯）巫统青年团团长阿斯拉夫挑战国会下议院议长阿兹哈否认网络流传的一封信；阿兹哈被指在向国家王宫提呈的信件中，报告首相慕尤丁如今只剩下100名国会议员的支持。

他今日（8月12日）针对首相慕尤丁的合法性前往警局报案后召开新闻发布会时指出，根据MalaysiaPost的报道，阿兹哈于该信件中透露慕尤丁只获得100名国会议员的支持，但他却以信件涉及国家皇宫为由，拒绝向MalaysiaPost做出回应。

他表示，如果阿兹哈无法否认该信件的真实性，这就意味着首相已失去了合法性，而根据联邦宪法第43（4）条文阐明，如果首相失去了多数国会议员的支持，就必须卸下首相职务。“首相慕尤丁如今已失去了多数国会议员的支持，其首相职位也失去了合法性，因此，慕尤丁应该立刻辞去首相一职，以免国家事务的合法性日后引起争议。"

他说，如果慕尤丁不愿意辞职，就必须建议国家元首苏丹阿都拉解散国会，但基于国家目前的疫情局势，元首在联邦宪法第40（2）（b）条文下是有绝对自主权拒绝解散国会的建议，因此慕尤丁如今唯有辞去首相一职的选择。

他表示，首相职位的合法性是非常危急的课题，对于一切国家行政事务将造成重大影响，将导致政府如今推出的新政策，批准的贷款（尤其这一星期内通过的115亿令吉贷款），及所批准的合约和文件失去合法性，因此不能等到9月才在国会进行表决。