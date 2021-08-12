专家：英国疫情或将于秋季再次加剧

（早报讯）英国传染病学家莱利向当地媒体表示，英国疫情很有可能在进入秋季后加剧。

据英国天空新闻当地时间8月12日消息，莱利解释说，英国单日新增冠病确诊病例数在7月中旬超过5万起之后，目前稳定在2万起左右。这是因为学生在放假，很多成年人居家办公，而社交活动又多以室外为主。但从9月开始，情况或会发生变化。

曾在2020年英国疫情初期以建模方式帮助政府制定管控措施的英国传染病专家弗格森7月曾预测，由于大规模解封，今年内英国疫情可能会出现每日新增10万到20万起确诊病例的情况。

英国卫生部长当天表示，秋季加强疫苗接种计划只适用于少数人群。他说，“有一小部分人对两剂疫苗的免疫反应可能不充分，也许是因为他们有免疫缺陷，或者他们一直在接受癌症治疗、骨髓移植或器官移植等，诸如此类人群需要接种加强针。”目前英国已有近3984万人完成疫苗接种，占该国成年人口的75.3%。

现在英国在研究是否打第三剂加强针，加强针可能会跟流感针一块打，政策很快要出台。

英国政府网站11日公布的数据显示，过去24小时，英国新增2万9612起确诊病例，新增死亡病例104起，已连续两天超过100起，累计确诊病例接近615万起，累计死亡病例超过13万起。