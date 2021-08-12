慕斯达法：马来西亚考虑疫后恢复消费税

（早报讯）马来西亚首相署（经济）部长慕斯达法表示，政府会在适当的时候考虑恢复消费税（GST），以作为马国在冠病疫情后，中期财政战略的一部分。

星洲网报道，慕斯达法今天（8月12日）通过线上会议方式，为经济合作与发展组织（OECD）举行的“2021年马来西亚经济调查报告”推介里发表致辞后，就对方给予的这项建议这么表示。

慕斯达法说，OECD在2021年马来西亚经济调查报告中提出了多项建议，以刺激马国经济复苏，并使马国经济能在疫情后重新站稳脚跟。“这当中包括制定冠病疫情后的中期财政战略，以减少公共债务和或有负债（Contingent liability）。自去年以来，由于经济萎缩、收入急剧下降以及医疗保健和收入支持计划的支出增加，我们的财政状况确实变得紧张。”

他强调，政府会永远把人民放在首位，尤其是目前受疫情肆虐的时刻；不过，当这场危机平息、事情恢复正常时，马国必须开始逐步将经济重新置于可持续的财政基础之上。

慕斯达法也指出，OECD也建议马国将个体经营者工伤保险的覆盖范围，扩大到更多行业。“他们也建议我们将不受监管市场的工人，如零工平台工人，纳入雇员公积金（EPF）的养老金计划。

“社会保护领域的这些建议表明，马来西亚必须适应不断变化的社会经济格局，并且必须在不受监管的市场实施质量监管，以保护工人。”

此外，OECD还建议马国引入碳排放税（Carbon Tax），并随着时间的推移逐渐提高税率，同时减轻税收对弱势家庭的影响。

“我们将审议OECD的一些建议，并在适当的情况下将其纳入我们的中长期经济政策。”

慕斯达法表示，随着马国为下一阶段的发展做好准备，OECD提出了马国所需要采取的步骤，以便成功过渡到高收入国家，并在冠病疫情之后维持合理的增长。

根据OECD的调查报告指出，随着马国的电子和卫生相关商品的销售回升，加上政策支持支撑内需，预计马国的经济活动在2020年下降5.6%之后，2021年和2022年的国内生产总值（GDP）将分别反弹至4.3%和6.1%。

他说：“这符合马来西亚为所有人民实现体面生活水平的愿望。”