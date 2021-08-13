让李在镕假释 青瓦台盼人民理解

（早报讯）韩国青瓦台希望人民能够理解政府给予三星集团掌门人李在镕假释的决定。

韩联社报道，牵涉韩国前总统朴槿惠“闺蜜干政“案而入狱的李在镕在周五（13日）早上离开首尔拘留所。

青瓦台与民沟通首席秘书朴洙贤当天在记者会上就李在镕获假释出狱一事发表立场说，这是为了国家利益而做出的决定，希望国民能够理解。

朴洙贤表示，政府知道民众对李在镕获假释的决定毁誉参半，反对者的意见自有其道理，但他指要求释放李在镕的意见也不在少数。

朴洙贤强调，鉴于国家正面临严重危机，政府希望李在镕能在半导体产业、疫苗领域发挥关键作用。

李在镕在拘留所外说，他给人民造成了许多困扰，并向人民鞠躬道歉。

李在镕还说：“我用心聆听一切，人们的批评、担忧以及对我的巨大期许，我都铭记在心。我一定会加倍努力。”

韩国首尔高等法院今年1月18日裁定，李在镕请托时任总统朴槿惠和其亲信崔顺实，帮助其继承经营权并提供86.8亿韩元（约1046万新元）贿赂的行贿罪成立，判处他有期徒刑两年零六个月。李在镕当庭被捕。

韩国最大企业集团四名领导人6月2日敦促韩国总统文在寅赦免李在镕，以保持韩国芯片业的优势。

韩国法务部8月9日召开假释审查委员会会议，认定三星掌门、三星电子副会长李在镕具备保释资格。法务部长朴范界表示，综合考虑疫情常态化下的韩国经济情况和国际经济环境、民意所向、服刑态度等因素，决定给予李在镕假释。