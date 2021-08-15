消息：慕尤丁决定明辞相位 23正副部长获通知

（早报讯）巫统与全部在野党拒绝首相慕尤丁的献议后，慕尤丁将辞职的消息昨天中午开始已甚嚣尘上。传闻慕尤丁将在明天觐见国家元首，他是否会辞职举国关注。据《星洲日报》今早消息，慕尤丁已经决定辞职，并会将这个决定带上今日的土团党最高理事会等一系列会议讨论。

一名不愿具名的土团党副部长向该报证实，他已被告知慕尤丁的这项决定。他说：“是的，周一（辞职）。”另一名部长助理也告诉该报，他已被老板告知，首相将会辞职。

这名部长是在昨晚收到党魁的通知。据了解，目前已有至少9名部长及14名副部长都已经被告知慕尤丁的决定。不过，慕尤丁将会在今日的一系列会议中，与土团党最高理事会、国盟成员党党魁及领袖开会，讨论他的决定。至于慕尤丁会否改变他的决定，则胥视会议的讨论结果。

继昨日在私邸召开了土团党政治局会议及会见了国盟部长后，慕尤丁今早再与土团党的国会议员会面，行程满档。

也是土团党总裁的慕尤丁离开住家前来位于吉隆坡的国盟总部，主持这场早上9时开始的会议。

根据现场的观察，从早上8时30分开始就陆续有议员抵达，包括打扪国会议员阿末法依沙（首相特别顾问）丶英德拉马哥达国会议员赛富丁（通讯及多媒体部长）丶安邦国会议员祖莱达（房屋及地方政府部长）丶日里国会议员慕斯达法（首相署部长）及亚罗牙也区国会议员莫哈末礼端（首相署部长）等。

另外，身为支持慕尤丁独立人士的瓜拉冷岳区国会议员希维尔和如楼区国会议员孙伟瑄也出席这场会议。

不过，现场未见到国际贸易及工业部高级部长阿兹敏。