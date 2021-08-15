日本前首相安倍和多名部长参拜靖国神社

（早报讯）日本媒体报道，日本前首相安倍晋三和两名菅义伟政府内阁部长8月15日参拜靖国神社，引起中国和韩国的愤怒。从8月13日到15日，日本已有至少六名内阁部长到访靖国神社。

8月15日是日本战败投降76周年。日本前首相安倍晋三、文部科学部长萩生田光一、环境部长小泉进次郎、世博担当部长井上信治、前总务部长高市早苗到靖国神社进行了参拜。

日本产经新闻报道，安倍周日（15日）宣称，自己“在终战日当天参拜了（靖国神社）”，并“对在大战中死去的英灵表示尊重”。他的这番表述与此前参拜靖国神社后的表态如出一辙。

日媒此前报道，日本经济再生担当部长西村康稔和国防部长岸信夫已于周五（13日）参拜靖国神社。

位于东京市中心的这座神社供奉着250万名战争死难者，其中大部分是自19世纪末以来死亡的日本人。但是，神社也供奉着被国际法庭判处战争罪的高级军事和政治人物。

去年，日本四位高级部长在8月15日二战战败周年纪念日前往该神社祭拜，是自2016年以来的首次访问。

菅义伟于2020年9月成为日本新领导人。迄今为止，他一直远离靖国神社，而是在关键日期向该神社送去仪式性供品。据报道，他在周日供奉了传统现金祭品，还在附近的一个国家公墓献花。