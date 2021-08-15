阿富汗面临沦陷 国际社会表关注

（早报讯）塔利班战士聚集在喀布尔外围，阿富汗面临沦陷。国际社会深表关注，西方各国政府正在加快疏散驻阿大使馆有关人员的计划。

综合报道，阿富汗内政部长米尔扎克瓦尔周日（15日）表示，将向过渡政府进行 "和平移交权力"。

俄罗斯外交部官员卡布洛夫表示，由于塔利班完成了对阿富汗的军事接管，俄罗斯正与其他国家合作，举行关于阿富汗的联合国安全理事会紧急会议。

俄罗斯是联合国安理会的五个常任理事国之一，其他国家还包括美国、英国、法国和中国。卡布洛夫还说，莫斯科不打算撤离在喀布尔的大使。他说，塔利班已向俄罗斯和其他国家提供了在阿富汗的任务的安全保证。

此外，西方各国政府正在加快疏散驻阿大使馆有关人员的计划，包括大使馆工作人员、西方各国公民、以及曾为她们服务的阿富汗人。英国媒体报道称，英国驻阿富汗大使会在15日晚上离开阿富汗。

英国首相约翰逊将寻求下周召回目前正在夏季休假的议员，召开国会，以应对阿富汗危机的发展。

美国已经开始撤离其外交官，并派遣更多士兵来帮助保护喀布尔机场和大使馆的安全。一名美国官员当日接受采访时表示，已经有一小批员工离开，大部分员工也准备离开。大使馆仍继续运作。

据报道，多架直升机降落在美国驻阿富汗大使馆内。使馆附近可以看到许多辆装甲越野车离开。美国政府没有立即承认这些行动。两名美国军方官员透露，外交官们正在紧急销毁敏感文件，大使馆屋顶附近可以看到一缕缕烟雾。

教宗方济各周日对阿富汗局势表示“关注”，并呼吁通过“对话”解决冲突。