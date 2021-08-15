布林肯：勿将美军撤离喀布尔与1975年西贡相提并论

（早报讯）美国国务卿布林肯拒绝将华盛顿在喀布尔的撤军与1975年"西贡时刻"，美国离开西贡的混乱局面相提并论。

法新社报道，塔利班目前已经进入阿富汗首都，电视画面显示，美军的契努克（Chinook）已经飞临喀布尔的美国使馆，撤离美方人员，部分人员则开始善后，烧毁机密文件，大使馆上方也出现缕缕烟雾。

国外社交网络、媒体，甚至美国参议院共和党领袖麦康奈尔，都已经纷纷开始将本次美军的撤离，比作最新版的“西贡时刻”。

针对这个说法，布林肯周日（15日）接受美国媒体访问时反驳说：“这不是西贡。事情的事实是这样的。我们20年前去阿富汗时只为了一个任务。那就是对付那些在911事件中袭击我们的人。这个任务已经完成了。”

布林肯说：“我们正在将大使馆的人接到机场的一个地点。这就是为什么总统要派一些军队来确保，在我们继续收缩外交存在的时候，我们以安全和有序的方式进行，同时在喀布尔保持一个核心外交存在。”

布林肯表示，美国外交官自4月28日以来一直在“有序撤离”喀布尔，“但大使馆本身——我们的人正在离开那里，转移到机场。”

拜登周六增加美军在阿富汗的部署，以确保“有序、安全撤离”，因为塔利班力量扩大了对主要城市的控制，并朝着喀布尔前进。

美国、加拿大、德国、英国和其他国家一直在准备从喀布尔撤出外交官。美国驻喀布尔大使馆工作人员上周接到通知，下令销毁敏感材料。