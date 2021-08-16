民众涌喀布尔机场试图逃离 一度发生骚乱传枪声

（早报讯）美国正忙着从阿富汗首都的喀布尔机场撤离人员，大批阿富汗平民也欲逃离该国，被困在了喀布尔机场，还一度发生了骚乱，美军鸣枪示警。喀布尔机场当局周一表示，哈米上再扎伊机场将没有商业航班，以防止抢劫和掠夺，并促民众勿涌往机场。

这座机场星期日已经完全被美军接管，不向商业航班开放。由于担心塔利班统治，许多民众迫切逃离阿富汗，而喀布尔机场是撤离的唯一途径。大量平民涌到机场，许多已订好机票准备逃难的乘客，因所有非军事航飞停飞，停机坪上挤满了人，场面一片混乱。

美媒报道称，一段在网上曝光的影片显示，美军在喀布尔机场试图阻止平民进入飞机航线，并向空中开枪。另有影片显示，一开始就能听到一阵自动步枪射击的声音，紧接著是美军士兵用英语大喊“后退”。一名目击者向法新社说：“我感到很害怕。他们朝空中开了好多枪。”

星期日晚约7时已经登机的阿富汗商人巴拉克表示，听见枪响后，仍有数百人挤满停机坪，大批民众不断奔向飞机，他指这架飞机最多可容纳360名乘客，却有600多人登机，80%乘客没有护照和签证，机场人员未进行任何安检或检查护照，他也看见部分乘客携带军用无线电与枪枝，但最终航班都未能起飞，他自己就在机上等到过了午夜被赶下机。

报道称，美军目前继续帮助主要是美国外交人员的人员撤离，这些不满的情绪以及随之而来的紧张局势很容易加剧。