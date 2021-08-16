莫哈末沙布：慕尤丁下台是之前背叛希盟的惩罚

（早报讯）马来西亚希盟成员党国家诚信党主席莫哈末沙布认为，首相慕尤丁下台是他之前背叛希盟的惩罚。莫哈末沙布认为，历史将记录慕尤丁是窃取人民委托的失败首相。

莫哈末沙布今天在面簿贴文表示：“这是最大的罪恶。”他指出，背叛或窃取人民委托之事不可等闲视之，因为若每届政府都有40名国会议员被收买，民主制度将荡然无存。“这样的事不能一再发生。人民大选时的委托不能玩弄，也不能中途窃取（委托）或跳槽。”

他说，马国自1957年至今已经历14次的全国大选，这是人民遴选国家领导人的程序。他指出，各政党在大选时都尽力争取人民支持，获得最多选票的政党或政府联盟就胜出并组织政府，输的一方则将继续努力，以便在另一场的大选争取支持。

他认为马国的民主历史在2020年2月出现污点，一个民选政府被跳槽议员背叛了。“这不仅是不幸的事，更是混账的事。”

巫统、伊斯兰党及人民公正党的阿兹敏派系2020年2月23日发动“喜来登行动”，原本拥护时任首相马哈迪继续执政，不过马哈迪不接受。马哈迪隔天辞职，朝野随即展开合纵连横。巫统、伊党及土团党同年2月28日宣布支持慕尤丁出任首相，国家元首阿都拉次日宣布慕尤丁出任首相。慕尤丁3月1日宣誓就任马国第8任首相。