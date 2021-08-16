冠病疫情严重 惠誉大砍马国经济增长预估至0%

（早报讯）国际3大评级机构之一惠誉（Fitch Group）旗下研究单位惠誉解决方案（Fitch Solutions），将马来西亚今年经济增长预估从4.9%大砍至0%！

令人担忧的是，该机构提到，马来西亚经济还有进一步下行的风险，因为自今年下半年以来，马来西亚就面临“高度的政治风险”，而且国内冠病疫情还可能在未来数个月恶化，这将进一步影响马来西亚的经济表现。

经济零增长，意味着经济不是完全没有任何增长，就是正在下跌，而这可能是偏高的失业率或就业率没有增长所致。

惠誉解决方案今日（8月16日）在一项报告中指出，它是基于之前并未预期全国性的封锁会延续到今年下半年，而决定下调马来西亚今年的经济增长预估。

“尤其是考虑到每日新增病例并未随着全国封锁措施而有所好转，反而继续恶化，并于8月份上旬连续创新高。”

它指有关大砍全年经济预估的举措，也已将马来西亚今年第二季经济表现“远低于我们之前的预估”考量在内。

马来西亚国家银行（央行）上周五公布的数据显示，马来西亚今年次季国内生产总值（GDP）按年增长16.1%，但比今年首季萎缩2%。

“国内需求展望已大幅度转弱，如今我们预期私人消费将比去年更糟，而投资则料将只是稍微增长。