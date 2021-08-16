塔利班证实正在没收平民手中的武器

（早报讯）据路透社16日报道，塔利班官员证实，他们正在喀布尔从平民那里收集武器。

对于塔利班获得的武器，俄罗斯总统阿富汗问题特别代表、俄外交部第二亚洲司司长卡布洛夫16日表示，没有哪方向塔利班供应武器，他们自己从阿富汗人那里购买或者缴获弹药。

据俄罗斯卫星通讯社报道，卡布洛夫称：“一些伊斯兰基金会支持塔利班，其主要位于波斯湾地区。那里有富有的赞助人，这是其一。其二，近年来没有哪方向塔利班供应武器，因为没有必要这样做。塔利班在与政府军交战的时候，成功地从阿富汗军队和警察的仓库购买武器，还获得弹药。有些武器是在战斗中缴获的。”

塔利班15日称控制阿富汗总统府，幷表示不会有过渡政府，将要求完全移交政权。俄罗斯卫星通讯社援引阿富汗萨姆萨德电视台（Shamshad News）16日报道，塔利班当天表示，他们正在确保喀布尔各地安全，该市居民可以大胆地去上班。

塔利班表示，其安全部门战士们被部署在喀布尔各地区。他们呼吁人们“放心”返回工作岗位，这既包括私营部门，也包括公务员。

塔利班不具名发言人表示，他们已经控制90%的国有大楼。喀布尔几乎所有主要的通行检查站也都处于他们控制之下。

据当地媒体16日报道，塔利班15日控制了巴基斯坦阿富汗边境阿方一侧的重要口岸——托尔卡姆口岸，在短暂关闭了几个小时后，于当日重新开放，恢复双边贸易。

报道称，经巴基斯坦边境安全官员与阿富汗一侧的塔利班代表达成谅解后，同意允许进行货物贸易，主要是允许卡车和装有易腐食品的集装箱穿越边境。