潘俭伟：应防止巫统领袖任相再次支配马国

（早报讯）在国家元首苏丹阿都拉接受首相慕尤丁辞呈后，民主行动党白沙罗区国会议员潘俭伟表示，现在需要防止巫统再次支配马来西亚。

他在面簿发文道：“需要创造一个奇迹般的选择，以防止看似无可避免的巫统统治再次回归。”但他没有表示，奇迹般的选择是指什么。

根据星洲日报昨日的报道，国盟成员党之间已达致共识，由巫统人选出任首相，土团党则会争取副首相职。

另有消息称，巫统星期天召开紧急会议，决定向元首提呈3位来自巫统的候任首相名单，分别是巫统主席阿末扎希、丹州话望生区国会议员东姑拉沙里及前巫统主席及前首相纳吉。

消息说，原本有4个人的名字，其中一位是现任副主席依斯迈沙比里，但是最后一刻被除名。

潘俭伟上周表示，慕尤丁倒台可能会造成巫统担任下一任首相的局面；届时，所有的“盗贼”将会无罪释放甚至重新掌权。

他也说，希盟现在拥有最好的机会推翻在2018年背叛希盟政府，与巫统和伊斯兰党成立后门政府的慕尤丁。“当任何巫统领袖成为首相后，难道所有的盗贼不会获释（甚至可能重新掌权）吗？”

他相信，当巫统再次执政，便会进一步巩固政治权力，好在下一届大选之后变得更加强大。“或者我们是否应该进一步想想，阻止盗贼逍遥法外，甚至重新获得政府的控制权。”

“即便，这意味着我们需要继续容忍这个没有能力且背信弃义的国盟政府执政更长一段时间。”