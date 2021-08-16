阿富汗总统加尼逃离喀布尔细节曝光

（早报讯）俄罗斯大使馆16日向俄罗斯卫星通讯社表示，阿富汗总统加尼逃离喀布尔时带着多辆装满钱的车，未能带走的留在了机场的起飞平台。

关于加尼15日离开喀布尔的方式，俄罗斯大使馆发言人伊先科当日表示：“至于政权垮台，最明显的特点是加尼如何逃离阿富汗：四辆车装满了钱，他还想将另一部分钱塞进直升机，但机上装不下所有的钱。部分钱留在了起飞平台。”

此前，加尼于15日晚通过其社交网站宣布，其已离开阿富汗。他表示，这对他来说是一个艰难的决定，幷称塔利班此前已经明确表示其将对喀布尔和喀布尔民众进行血腥袭击，以达到驱逐他的目的。为防止血流成河，他选择离开。

另据国际文传电讯社16日报道称，据知情人士透露，加尼已经过境塔吉克斯坦前往阿曼。

对于塔利班迅速进入并控制喀布尔，美国国家安全顾问沙利文说，没有人预料到阿富汗的城市会这么快“沦陷”。

沙利文在接受NBC采访时说：“当然了，城市沦陷的速度比密切关注这一问题的阿富汗本国人以及许多国外的分析家预计的快很多。”

他说，美国人“花费了20年时间和数百亿美元来为阿富汗国家安全部队提供最好的设备，最好的训练和能力”，但是尽管如此，“无法为他们提供斗争的意志”。

沙利文补充说：“最后他们决定不为喀布尔和国家而战。这让塔利班很快地进入喀布尔。”