拜登捍卫从阿富汗撤军决定 指责阿军不战而逃

（早报讯）美国总统拜登说，他让美国从阿富汗撤军的决定“坚定不移”，并把塔利班武装组织重夺阿富汗控制权归咎于该国政府军不战而逃。

路透社报道，拜登因美国驻喀布尔使馆人员和美国侨民慌乱撤离的局面而受到强烈批评，周一（16日）他缩短休假重返华府，向全国发表电视讲话。

拜登说，美国在阿富汗的任务从来都不是国家建设，他将塔利班接管阿富汗归咎于临阵脱逃的阿富汗政府领导人，以及无心恋战的阿富汗政府军。

拜登表示，阿富汗的局势急转直下令他“深感遗憾”，并承诺将为阿富汗女权“发声”。但他表明，他要美国撤军的决定丝毫没有动摇。

拜登说：“我从过去20年（阿富汗战争）吸取的痛苦教训是，从来就没有一个撤军的好时机。这就是为什么美军一直还待在那里。”

他说：“阿富汗政府垮台的速度超乎我们的预料，这是事实。为什么会这样？（因为）阿富汗领导人抛弃国家，逃到外国。阿富汗政府军毫无战斗意志。”

拜登重申，美国派军到阿富汗的根本原因是为了国家利益，旨为预防针对美国本土的恐怖袭击，并指美国将会继续对来自阿富汗的任何恐怖威胁采取“迅速果断”的行动。

拜登也严厉警告塔利班不要破坏或威胁数千名美国外交官和阿富汗籍翻译人员在喀布尔机场的撤离行动，“若有必要，我们会不惜动用摧毁性的手段来捍卫我们的人员。”