特斯拉电动车在英格兰学校撞击 6人包括5名儿童受伤

（早报讯）英国《每日电讯报》报道，特斯拉（Tesla Inc）一辆Model 3自动驾驶电动车周一（16日）晚间在英格兰南部发生撞击，导致五名儿童和一名成人受伤。

这起车祸发生在英格兰薩塞克斯郡（Sussex）一所学校的停车场。

报道指其中至少一名伤者被卷入车底，至少一人情况危急。

目前仍不清楚事发时该电动车是否由一名司机驾驶或是启动自动驾驶功能。

同日，美国交通部对汽车制造商特斯拉的自动驾驶系统启动调查。

据报，特斯拉的自动驾驶系统自2018年以来已发生11起事故，造成一人死亡、17人受伤。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）在一份报告中说，调查人员发现特斯拉不同车型在每一次事故都遇到紧急救援现场，“随后撞上一辆或多辆涉及这些现场的汽车。”

报告说，大部分事故发生在天黑以后，每一次撞车都涉及现场控制措施，包括紧急救护车的车灯、闪光灯、箭头照明指示牌和交通锥等。每次都证实特斯拉汽车在事故发生前都是处于自动驾驶或定速驾驶状态。

报告说，特斯拉的自动驾驶系统“先进驾驶辅助系统”（ADAS）允许汽车维持原速并在车道中间行驶。尽管开启了先进驾驶辅助系统，驾驶员依然负有主要责任来对路上的障碍物或“临近车辆的不利行动”进行识别。

报告说，国家公路交通安全管理局的缺陷调查办公室已对2014年到2021年生产的特斯拉的Y、X、S和Model 3汽车开启自动驾驶系统的调查，估计涉及76万5千辆汽车。