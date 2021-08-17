菲律宾医护人员不堪重负引发离职潮

（早报讯）菲律宾的冠病疫情持续恶化，医疗体系不堪重负，今年的新一波疫情益发严峻恐将导致更多医护人员辞职。

路透社报道，菲律宾私立医院协会（PHAPi）估计，去年该国私立医院有40%的护士离职，今年的离职率将会更高。公立医院也面对相同困境。

PHAPi主席德加诺说：“要增加医院床位是很容易办到的事，困难之处在于填补护士人数。”

原本在菲律宾一家私人医院加护病房工作的一名30岁女子就因为承受不了沉重的工作压力而在3月辞职。

因担忧曝露身份对其不利、拒绝提供全名的罗伊说：“由于经常有同事被隔离或辞职，我们经常在休息日被召回去，根本无法好好休息。”

在罗伊离职之前，她的每月工资加上加班费仅2万比索（约536新元）。

在冠病大流行期间，因薪金低、工作条件差而与罗伊一样辞掉工作的医护人员数以千计，其中一些医护人员出国寻找更好的工作机会。

菲律宾护士协会主席雷耶斯受访时说，如果医院无法为护士提供更好的福利和工作条件，他担心离职的护士会越来越多。

他说：“许多护士的士气都很低落。”

上周，位于菲律宾多个疫情热点的几家医院的工会恫言发起罢工，另有一个护理员团体也警告说，被拖欠津贴等福利的数十名护理员考虑辞职不干。

今年菲律宾的冠病确诊病例因德尔塔变种毒株而屡创新高，许多医院担心菲律宾的疫情已经达到临界点。

菲律宾至今累计冠病确诊病例超过175万起，超过3万人不治。