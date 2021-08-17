联合国安理会呼吁阿富汗建立包容性新政府

（早报讯）联合国安理会呼吁阿富汗各方立即停止一切敌对行动，通过包容性谈判建立一个团结、包容、有代表性的新政府，并让妇女充分、平等、有意义地参与其中。

新华社报道，联合国安理会周一（16日）就阿富汗局势举行紧急会议后发表媒体声明说，阿富汗机构的延续性必须得以保持，阿富汗的国际义务必须予以遵守，阿富汗和其他国家公民的安全必须得到保障。

声明呼吁停止阿富汗境内的暴力，恢复安全和法律秩序，立即谈判解决该国当前面临的权力危机，通过“阿富汗人主导、阿富汗人所有”的民族和解进程达成和平解决方案。

声明呼吁加大向阿富汗提供人道主义援助的力度，呼吁各方允许即刻、安全、不受阻碍的人道准入，确保将人道援助物资送到需要者手中。

声明重申在阿富汗打击恐怖主义的重要性，确保阿富汗领土不被用来威胁和攻击他国，塔利班及阿富汗其他组织和个人不向他国恐怖分子提供支持。声明还表示支持联合国阿富汗援助团的工作，强调保障联合国人员以及联合国会员国外交人员安全的重要性。

阿富汗总统加尼8月15日宣布，他已离开阿富汗，此举是为了避免流血冲突。同日，阿富汗塔利班发言人纳伊姆宣布，塔利班武装人员已进入并控制了阿首都喀布尔，“阿富汗的战争已经结束”。