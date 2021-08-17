美国最大水库进入一级缺水状态

（早报讯）美国内政部垦务局周一（16日）宣布，美国最大水库米德湖水库进入一级缺水状态。

路透社和央视综合报道，截至8月，位于内华达州及亚利桑那州交界地带的米德湖水库（Lake Mead）蓄水量已降低至可蓄水量的35%，水库蓄水高度为海拔1067英尺，是自20世纪30年代胡佛大坝建成后，该水库蓄水量的最低水平。

垦务局表示，从今年10月起的12个月内，亚利桑那州的年度供水配额将减少18%，内华达州将减少7%。而依照1944年的条约，墨西哥的配额将减少5%。

美国国家公园管理局资料显示，过去22年，由于干旱，米德湖水库水位不断下降。截至8月12日，美国干旱监测报告显示，超过95%的美国西部人口处于干旱之中，是历史上最糟情况。

如果米德湖水库水位继续下降，预计垦务局还将对供水进行进一步削减，每一级缺水都会对农业及市政用水产生更大影响。当米德湖水库水位降至1050英尺将会触发二级缺水，预计这一情况最早于2023年出现。

与此同时，美国西部10州州长要求总统拜登宣布他们的州进入联邦干旱灾难状态，让当地农民和牧场主可以获得超出现有紧急计划所能提供的特殊援助。

他们在写给拜登的信中写道：“历史性的干旱水平令所有作物面临灭绝、低产量和极端水平虫害，这一切都加重了业者的损失。”

他们指出，最新的美国干旱监测报告显示，美国西部99%地区出现干旱，高于一年前的63%，而居住在这些干旱地区的人口估计有5920万人。

米德湖是人工湖，1930年代由内华达州与亚利桑那州边界的科罗拉多河筑坝而成，为美国最大的水库。它对洛杉矶、圣地亚哥、凤凰城、图森和拉斯维加斯等城市约2500万人的供水至关重要。