日本向7府县追加发布紧急状态

（早报讯）日本政府周二（17日）上午召开由专家组成的冠病疫情应对方针小组会会议，就延长紧急状态和防疫等重点措施的期限及追加地区事宜咨询意见。

共同社和新华社综合报道，菅义伟政府决定将茨城、栃木、群马、静冈、京都、兵库和福冈共7个府县追加至防疫紧急状态地区，将从8月20日实施至9月12日。

重点措施将追加适用于宫城、山梨、富山、岐阜、三重、冈山、广岛、香川、爱媛、鹿儿岛10个县。新追加地区的期间则为8月20日至9月12日。

目前正在东京都和大阪府等地实施的紧急状态和重点措施期限将从8月31日延长至9月12日。

据日本NHK电视台统计，日本周一新增冠病确诊病例1万4854起，累计确诊116万2736起；新增死亡27起，累计死亡1万5439起。重症病例已达1603起。东京都周一新增确诊2962起。首都圈疫情依然严峻，没有被遏制的迹象。日本共同社评论称，日益紧缺的医疗资源令人担忧。

日本首相菅义伟当天视察了位于东京都品川区的王子酒店，该酒店内设置的冠病疗养设施正在实施将两种抗体药物混合注射的“抗体鸡尾酒疗法”。菅义伟在视察后对记者表示，政府会确保药品数量，正在全国设置诊疗点，无论如何也要防止重症患者增多。

据当体媒体，日本厚生劳动部7月19日特别批准了日本中外制药公司申请的“抗体鸡尾酒疗法”用于轻症患者。8月13日，日本政府又允许在宾馆等疗养设施内进行隔离治疗的患者也接受“抗体鸡尾酒疗法”治疗。

8月16日，东京奥组委宣布，东京残奥会原则上将在无观众情况下举行，但少数比赛将允许学生入场观看。东京都不少家长认为，在疫情如此严重的情况下，让没打过冠病疫苗的孩子观看比赛太危险。

东京残奥会将在8月24日开幕。