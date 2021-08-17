日本“数独之父”鍜治真起去世 享年69岁

（早报讯）日本“数独之父”、谜题制作公司“Nikoli”创办人、前社长鍜治真起因胆管癌于8月10日去世，享年69岁。

据俄罗斯卫星通讯社报道，鍜治真起是日本知名数独谜题出版社Nikoli的前社长，也是“SUDOKU”一词的发明者，因此被称为“数独之父”。他在创办日本第一本数独谜题杂志之前曾在一家印刷公司工作。鍜治真起将在9×9方格中填入数字1-9的益智游戏命名为“数独”，该游戏在欧美被称为“SUDOKU”，受到全球玩家的欢迎。

根据数独规则，玩家需要根据9×9盘面上的已知数字，推理出所有剩余空格的数字，并满足每一行、每一列、每一个粗线宫（3*3）内的数字均含1-9，不重复。

Nikoli公司16日在其网站上表示：“数独之父，他受到世界各地谜题爱好者的崇拜，我们要向你们所有人表示感谢。”

大约20年前，海外报纸开始印刷后，数独开始在日本以外的地区流行起来。数独是一种规则简单但变化无穷的数字游戏，深受人们的喜爱。它能够全面锻炼人们的逻辑思维能力、推理判断能力、观察能力和专注力，全世界超过1亿人定期解题。自2006年以来，每年都会举办一次世界锦标赛。

在爱好者的帮助下，鍜治真起继续创造和完善数独。由于健康状况不佳，他于7月辞去了公司负责人的职务，并于8月10日去世。