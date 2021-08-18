胜者不会赢得一切 巫青促新首相摒弃旧协议约束

（早报讯）马来西亚巫统青年团团长阿斯拉夫周三（18日）强调，无论是国阵或巫统党员获提名为新首相，都不能以任何形式的协议约束自己，以维持前国盟政府内阁的结构。

“透视大马”报道，巫统周二达致一致共识，提名副主席、前副首相依斯迈沙比里出任首相职位。

阿斯拉夫周三发表文告说，新首相必须遵从国家元首和副国家元首的谕令，以创建一个能够团结各政党，共同对抗冠病疫情的新内阁，在来届大选前，照顾人民的福祉和恢复国家繁荣的议程。

他补充说，正如巫统主席阿末扎希在周二的政党领袖会议上多次提到国家元首的旨意，“胜者不会赢得一切，败者不会失去一切”。

阿斯拉夫说：“国家元首提出在国会下议院投信任票的动议，以承认首相地位的做法一定有其理由。”

另外，“透视大马”获悉，依斯迈沙比里为国盟的不二人选，至今获得100名国会议员的支持。

至于人民公正党主席安华、巫统元老东姑拉沙里和沙巴民兴党主席沙菲益阿达，分别只获得92名、15名和13名国会议员的支持。

据知，依斯迈沙比里获得国盟（包括土族团结党、伊斯兰党和沙巴立新党）全部50名国会议员的支持，其他还包括砂拉越政党联盟（18），依斯迈沙比里领导的巫统派系（23）、马华（2）、国大党（1）、沙巴团结联盟（1）、沙巴人民团结党（1）、独立议员（4）。

至于希盟主席安华，他的支持来自民主行动党（42）、人民公正党（35）、国家诚信党（11）、砂拉越全民团结党（2）、沙民统党（1）、独立议员（1）。